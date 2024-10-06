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Макларен о тен Хаге: «В прошлом сезоне «МЮ» проиграл «Пэлас» 0:4, и я думал, что это конец. Но затем мы выиграли следующие 4 игры и Кубок Англии»

Стив Макларен рассказал о совместной работе с Эриком тен Хагом в «МЮ».

Бывший тренер сборной Англии являлся помощником нидерландского специалиста с июля 2022 по июль 2024 года.

«Каждый день в «Манчестер Юнайтед» вы находитесь под давлением. После «Брайтона» и «Брентфорда» (в августе 2022-го – Спортс’‘) болельщики требовали его головы, а потом [мы] победили «Ливерпуль».

Я помню прошлый сезон, поражение 0:4 от «Кристал Пэлас», когда могло быть и 0:8, и я думал, что это конец. Но затем клуб выиграл следующие четыре игры (далее было поражение от «Арсенала» и три победы – Спортс’‘), кульминацией которых стал финал Кубка Англии и победа в нем.

У Эрика есть качества, позволяющие придерживаться процесса. Я находился в клубе в начале сезона, и атмосфера была великолепной.

Игроки были очень хороши, а команда строилась и развивалась», – сказал бывший помощник Эрика тен Хага Стив Макларен в интервью Sky Sports.

Тен Хага могут уволить в случае поражения «МЮ» от «Виллы» (ESPN)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoСтив Макларен
logoпремьер-лига Англия
logoКубок Англии
logoЭрик тен Хаг
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