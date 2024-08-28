Анчелотти о Вальверде: «Сказал ему забить 30 голов за сезон. Шутка. Феде – лидер, каким и должен быть»
Карло Анчелотти высказался о прогрессе Федерико Вальверде.
– Планируете снова заключить пари с Вальверде по поводу [количества] голов?
– Я сказал ему, чтобы он забил 30 [голов за сезон]. Нет, я шучу.
Он совершенствуется, прогрессирует и все больше выходит на передний план. Он лидер, каким и должен быть. Это создает серьезную и мотивирующую атмосферу, – сказал главный тренер «Реала».
Напомним, в сентябре 2022 года Анчелотти пообещал порвать тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет минимум 10 голов за сезон. По итогам сезона-2022/23 полузащитник забил 12 голов во всех турнирах.
Молодых игроков надо постепенно адаптировать к нагрузкам. Не желаю травм никому, но вы сами видите что творится с молодыми игроками там)
Тот же Ольмо - рос как футболист в Хорватии и Германии. То что он там в возрасте, когда еще не умел гонять писюн, числился в Ломасии ничего не значит.
Винисиус и Родриго куда большие воспитанники Реала, чем Ольмо Барселоны.
Бруски?)