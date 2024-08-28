Анчелотти о Вальверде: «Сказал ему забить 30 голов за сезон. Шутка. Феде – лидер, каким и должен быть»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Сборная Уругвая по футболу Федерико Вальверде ахахаха Футбол

Карло Анчелотти высказался о прогрессе Федерико Вальверде.

– Планируете снова заключить пари с Вальверде по поводу [количества] голов?

– Я сказал ему, чтобы он забил 30 [голов за сезон]. Нет, я шучу.

Он совершенствуется, прогрессирует и все больше выходит на передний план. Он лидер, каким и должен быть. Это создает серьезную и мотивирующую атмосферу, – сказал главный тренер «Реала».

Напомним, в сентябре 2022 года Анчелотти пообещал порвать тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет минимум 10 голов за сезон. По итогам сезона-2022/23 полузащитник забил 12 голов во всех турнирах.

39 комментариев
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Вальверде: никаких шуток
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Вот про таких игроков как Вальверде можно смело говорить что это бриллиант,а то мода пошла каждого каталонского бруска называть бриллиантом)
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Ответ Barsenoga
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При всем уважении. Сборную Уругвая и Испании нельзя сравнивать. Но Федерико и в сборной всегда тащит. А в Реале он давно уже один из лидеров и железный основной. Выиграл все возможные трофеи.
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Ответ Спортик161
Комментарий скрыт
И что с этого? Фк Нэгрейра когда могла тоже покупала игроков за 160, 120, 130 лимонов. Только сейчас, когда обанкротился сразу начался пиар лол масии. Все это знают и понимают.
Молодых игроков надо постепенно адаптировать к нагрузкам. Не желаю травм никому, но вы сами видите что творится с молодыми игроками там)
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Федерико это всё на поле. Нападающий, полузащитник, защитник. Успевает везде. Да еще и мадридист до мозга костей. Более достойного преемника Кроосу чем он, я не вижу.
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Вальверде стабильный игрок.
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Федя молодец! Он настоящий мадридист. Будущий капитан.
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Ответ Raul14
И что с этого? Фк Нэгрейра когда могла тоже покупала игроков за 160, 120, 130 лимонов. Только сейчас, когда обанкротился сразу начался пиар лол масии. Все это знают и понимают. Молодых игроков надо постепенно адаптировать к нагрузкам. Не желаю травм никому, но вы сами видите что творится с молодыми игроками там)
Да какие они свои у Барсюни?))
Тот же Ольмо - рос как футболист в Хорватии и Германии. То что он там в возрасте, когда еще не умел гонять писюн, числился в Ломасии ничего не значит.
Винисиус и Родриго куда большие воспитанники Реала, чем Ольмо Барселоны.
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Ответ Barsenoga
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Но Феде тоже участвовал в последних класико 4:0, 4:1, 2:1, 3:2. Общий счёт 13:4 ))
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Вальверде - пример дисциплины и уважения к игре. Пока Мбаппе и Винисиус играют в шоу, Феде играет в футбол
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Ответ Barsenoga
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Ну вот ты то что тут делаешь? Без твоего экспертно-рычажного мнения не разберутся на этой ветке?
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Ответ Raul14
Федерико это всё на поле. Нападающий, полузащитник, защитник. Успевает везде. Да еще и мадридист до мозга костей. Более достойного преемника Кроосу чем он, я не вижу.
Напоминает Редондо времен 2000 года, который тоже тогда за троих играл. Лишь бы травму не получил
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Скромный парень, пахарь, стабилен, будущий кэп. Спасибо Зидану, что дал толчок развитию Феде
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Ответ Tristan...
В таком положении только шутить и остаётся
Пост про Реал, дристан на месте)
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Валверде это Валверде. Кросса не заменит , но у него есть другие качества и он это показывает на поле . Монстр - 90 минут на поле и никого отдыха !
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Ответ ljolik888
Валверде это Валверде. Кросса не заменит , но у него есть другие качества и он это показывает на поле . Монстр - 90 минут на поле и никого отдыха !
Кроос уникальный игрок. Вряд-ли кто-то его заменит.
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Ответ ljolik888
Жизнь продолжается и уверен Анчелотти что-то придумает . У вас есть два состава и большой выбор . Реал главный фаворит всех кубков . А Барселоне остаётся только бороться и показывать себя с лучшей стороны .
согласен 👍🏻
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Всем бы такого руководителя! Классный мужик
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Ответ Barsenoga
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ну раз ты фанат барсы то почему читаешь новости Мадридского клуба
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Ответ Спортик161
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>Так они хотя бы каталонские (свои)
Бруски?)
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Похоже смена поколений в Мадриде уже все,как-то незаметно но Феде начинает уже седьмой (7) сезон в основной команде ,как и Винисиус кстати. Уже можно сказать ветераны клуба
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Федя - лидер!!!👑
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Уругвайский мясник, дело Рамоса и Пепе живёт
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Оказывается Папа Карло читает комментарии на спортс.ру, я именно про установку в 30 голов для Вальверде писал:)
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Феде просто Терминатор
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Пушка страшная
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Ответ Tristan...
В таком положении только шутить и остаётся
В каком положении?))
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