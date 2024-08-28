Анчелотти о Вальверде: «Сказал ему забить 30 голов за сезон. Шутка. Феде – лидер, каким и должен быть»

Карло Анчелотти высказался о прогрессе Федерико Вальверде.

– Планируете снова заключить пари с по поводу [количества] голов?

– Я сказал ему, чтобы он забил 30 [голов за сезон]. Нет, я шучу.

Он совершенствуется, прогрессирует и все больше выходит на передний план. Он лидер, каким и должен быть. Это создает серьезную и мотивирующую атмосферу, – сказал главный тренер « ».

Напомним, в сентябре 2022 года пообещал порвать тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет минимум 10 голов за сезон. По итогам сезона-2022/23 полузащитник забил 12 голов во всех турнирах.