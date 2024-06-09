Суарес, Нуньес, Вальверде, Араухо, Оласа из «Краснодара» и Маричаль из «Динамо» – в составе Уругвая на Кубок Америки

Луис Суарес и игроки из Мир РПЛ вошли в заявку Уругвая на Кубок Америки.

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) огласила заявку команды из 26 футболистов на турнир, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Уругвай сыграет в группе C с США, Панамой и Боливией.

Имена футболистов называли известные уругвайские певцы и музыкальные коллективы.

Вратари: (« »), Сантьяго Меле (« »), (« »);

Защитники: (« »), Хосе Хименес («Атлетико»), Себастьян Касерес («Америка»), Николас Маричаль (« »), Матиас Оливера («Наполи»), Лукас Оласа («Краснодар»), Матиас Винья, Гильермо Варела (оба – «Фламенго»), Наитан Нандес («Аль-Кадисия»);

Полузащитники: Мануэль Угарте («ПСЖ»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Эмилиано Мартинес Торанса («Мидтьюлланд»), Николас де ла Крус, Джорджиан де Арраскаэта (оба – «Фламенго»), Агустин Каноббио («Атлетико Паранаэнсе»);

Нападающие: Брайан Родригес Браво («Америка»), Брайан Окампо («Кадис»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»), Максимилиано Араухо («Толука»), Кристиан Оливера Ибарра («Лос-Анджелес»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Интер Майами»).