Суарес, Нуньес, Вальверде, Араухо, Оласа из «Краснодара» и Маричаль из «Динамо» – в составе Уругвая на Кубок Америки

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Луис Суарес и игроки из Мир РПЛ вошли в заявку Уругвая на Кубок Америки.

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) огласила заявку команды из 26 футболистов на турнир, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Уругвай сыграет в группе C с США, Панамой и Боливией.

Имена футболистов называли известные уругвайские певцы и музыкальные коллективы.

Вратари: Серхио РочетИнтернасьонал»), Сантьяго Меле («Атлетико Хуниор»), Франко ИсраэльСпортинг»);

Защитники: Рональд АраухоБарселона»), Хосе Хименес («Атлетико»), Себастьян Касерес («Америка»), Николас Маричаль («Динамо»), Матиас Оливера («Наполи»), Лукас Оласа («Краснодар»), Матиас Винья, Гильермо Варела (оба – «Фламенго»), Наитан Нандес («Аль-Кадисия»);

Полузащитники: Мануэль Угарте («ПСЖ»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Эмилиано Мартинес Торанса («Мидтьюлланд»), Николас де ла Крус, Джорджиан де Арраскаэта (оба – «Фламенго»), Агустин Каноббио («Атлетико Паранаэнсе»);

Нападающие: Брайан Родригес Браво («Америка»), Брайан Окампо («Кадис»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»), Максимилиано Араухо («Толука»), Кристиан Оливера Ибарра («Лос-Анджелес»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Интер Майами»).

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32 комментария
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Не знал, что Суарес, Нуньес и Вальверде играют в Краснодаре. Понятно тогда, чего Динамо в матче жизни им проиграло
+78
-3
+75
Ответ Автомобилист Зажопинск
Не знал, что Суарес, Нуньес и Вальверде играют в Краснодаре. Понятно тогда, чего Динамо в матче жизни им проиграло
Очередной пример двужильности Вальверде, он и ЛЧ взял и в гонке за рпл успел поучаствовать
+43
-3
+40
Ответ Автомобилист Зажопинск
Не знал, что Суарес, Нуньес и Вальверде играют в Краснодаре. Понятно тогда, чего Динамо в матче жизни им проиграло
Да, мощная банда в Краснодаре подобралась, навязали борьбу бразильскому Зениту
+19
-1
+18
Фигасе Краснодар усилился, это когда успели?
+18
-2
+16
Маричаль, дай лещей Вареле за побег из Динамо!
+7
-1
+6
Удачи банде Бьелсы
+3
-1
+2
Эмилиано Мартинес Торанса пригодится в серии пенальти.
+2
0
+2
Ответ rusik krasav4ik
такую бы полузащиту на ЧМ-2010
Маричалю тогда было 9 лет, вряд ли он бы усилил 😉
+1
0
+1
Суарес, Нуньес , Вальверде в Краснодаре , думаю на этом на сегодня хватит интернета
+2
-1
+1
такую бы полузащиту на ЧМ-2010
+1
0
+1
Ответ Гена от Чебурашки
Маричаль, дай лещей Вареле за побег из Динамо!
Да-да, коленом под зад.
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Ответ Roman
С такой реализацией я бы не спешил называть Нуньеса нападающим топ-уровня
в сборной он не днище
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Почему Суареза нет в фифа 24??
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Ответ Roman
С такой реализацией я бы не спешил называть Нуньеса нападающим топ-уровня
Реализация и уровень таланта - слабо связанные вещи
Реализацию можно подтянуть и над ней необходимо работать, а талант - он либо есть, либо его нет
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Ответ Зеленский
Суарес?Лучше бы Кавани позвали
Он закончил карьеру в сборной (да и в проблемной Боке сейчас далеко не всегда в старте выходит)
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До уровня сборной 2010 г. ждать ещё не один десяток лет.
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Желаю Уругваю победы
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Серьёзно?Слабый и ничего не показавший в Наполи Оливейра?
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