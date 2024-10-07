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Николич о Пьяниче: «Он уже приносит ЦСКА пользу. Его спокойствие и опыт очень помогают – против «Динамо» вышел, когда игра была нервной» 

Марко Николич оценил дебют Миралема Пьянича за ЦСКА в Мир РПЛ.

Хавбек вышел на замену в матче с «Динамо» (2:1) на 75-й минуте.

— Когда Пьянич будет готов сыграть полный матч?

— Миралем — настоящий профессионал, качественный футболист. Он уже готов, иначе я бы не выпускал его на поле. Когда от него стоит ждать полноценных 90 минут на поле —покажет время, сейчас мы просто следим за ним и потихоньку готовим его. 

Он уже приносит нам пользу. Спокойствие и опыт Пьянича очень помогают, поэтому он вышел поле в момент, когда игра была достаточно нервной. Рад, что Миралем сейчас с нами. Видно, что ребята получают удовольствие от такого футболиста рядом с собой, – сказал тренер ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
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logoпремьер-лига Россия
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