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  • Алаев об отказе Пьянича играть с Россией в 2022-м: «Все мы иногда ошибаемся, меняем мнения. Давайте не будем вспоминать его слова, а насладимся его игрой»
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Алаев об отказе Пьянича играть с Россией в 2022-м: «Все мы иногда ошибаемся, меняем мнения. Давайте не будем вспоминать его слова, а насладимся его игрой»

Александр Алаев призвал не вспоминать слова Миралема Пьянича об игре с Россией.

Сегодня 34-летний полузащитник дебютировал в рамках Мир РПЛ за ЦСКА в матче против «Динамо» (2:1).

Ранее футболист сборной Боснии и Герцеговины выступал против проведения товарищеского матча со сборной России.

«Позитивный момент для РПЛ. Карьеру своей игрой в ОАЭ не перечеркнуть. Мы рады, когда такие звезды приезжают к нам. Слова Пьянича тогда я не запомнил. Человек приехал, значит, мнение поменял. Все мы иногда ошибаемся, меняем мнения.

Передо мной не стоит ему извиняться. Что было, то было. Рад, что Пьянич приехал. Давайте не будем вспоминать его слова, а насладимся его игрой», – сказал президент РПЛ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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