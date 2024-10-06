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Бабаев о подписании Пьянича: «Миф, что в Москве нужно ходить от одного бомбоубежища к другому, удалось развеять. Риск был оправдан»

Роман Бабаев оценил переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

– Какие вопросы задавал Пьянич перед переходом?

– В вопросах безопасности его семьи, детей. То, как говорят [в мире] про Москву, вызывает тревогу у тех, кто рассматривает переход к нам. Мы Миралему показали, объяснили, предложили приехать и воочию убедиться, что это не так.

Пьянич наводил справки, общался с Рахимичем, знакомыми из России. Этот миф удалось развеять. Конкретного резюме не было, но он понял, что слухи, что в Москве нужно ходить от бомбоубежища до бомбоубежища, были немножко преувеличены.

– Как оцените дебют игрока в России?

– Пьянич неплохо дебютировал, все были удивлены, что Марко с первых дней стал выпускать его на поле. Понятно, что кондиции неоптимальные. 1,5–2 месяца ему потребуется на адаптацию, хоть я и не специалист по физподготовке.

– Что он должен сделать, чтобы оправдать свой приход с игровой точки зрения?

– Если он будет выходить и позволит нам держать мяч, успокоит команду.

– Сколько он должен забить и отдать, чтобы вы были довольны?

– Футболист на его позиции может даже не забивать и при этом быть полезным для команды. Мы не ставили планки по отношению к Миралему.

– Что заставило клуб отойти от своих принципов не брать игроков такого возраста?

– Нет правил без исключений. Мы долго анализировали и пришли к выводу, что этот переход будет полезен клубу. Самое главное, что условия, которые удалось получить во время переговоров, приемлемы. В данном случае риск был оправдан, – сказал генеральный директор ЦСКА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoЭлвер Рахимич
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Бабаев
logoМиралем Пьянич
logoМарко Николич
logoМатч ТВ
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