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Николич о 4-м месте ЦСКА: «В последних матчах прогресс в игре. Цель – добавлять в качестве, а на какой строчке закончим чемпионат — посмотрим» 

Марко Николич оценил турнирное положение ЦСКА в Мир РПЛ.

Тренер армейцев высказался после матча с «Динамо» (2:1).

«Сейчас мы идем на четвертом месте. Еще ранняя фаза чемпионата, и перед нами очень много игр. В последних девяти матчах у нас семь побед, одна ничья и одно поражение. Голевая разница — 18:3. Мне это говорит о прогрессе в игре. 

Пять очков мы потеряли буквально за два гола, и это было обидно. Поэтому сегодня хотелось обязательно победить и забрать три очка. Наша цель такая: в каждом матче добавлять в качестве, думать о своей игре, развивать футболистов и готовиться к следующему сопернику. А на какой строчке закончим чемпионат — посмотрим. 

Конечно, мы – ЦСКА и всегда стремимся быть на вершине, но без качества игры этого не будет», – сказал Николич.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
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