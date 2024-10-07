Николич о 4-м месте ЦСКА: «В последних матчах прогресс в игре. Цель – добавлять в качестве, а на какой строчке закончим чемпионат — посмотрим»
Марко Николич оценил турнирное положение ЦСКА в Мир РПЛ.
Тренер армейцев высказался после матча с «Динамо» (2:1).
«Сейчас мы идем на четвертом месте. Еще ранняя фаза чемпионата, и перед нами очень много игр. В последних девяти матчах у нас семь побед, одна ничья и одно поражение. Голевая разница — 18:3. Мне это говорит о прогрессе в игре.
Пять очков мы потеряли буквально за два гола, и это было обидно. Поэтому сегодня хотелось обязательно победить и забрать три очка. Наша цель такая: в каждом матче добавлять в качестве, думать о своей игре, развивать футболистов и готовиться к следующему сопернику. А на какой строчке закончим чемпионат — посмотрим.
Конечно, мы – ЦСКА и всегда стремимся быть на вершине, но без качества игры этого не будет», – сказал Николич.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
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