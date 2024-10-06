Николич о 2:1 с «Динамо»: «ЦСКА должен был решать исход еще в 1-м тайме. Мы все делали на высоком уровне, после замен вернулся баланс»
Марко Николич недоволен реализацией ЦСКА в дерби с «Динамо».
В 11-м туре Мир РПЛ армейцы одержали победу со счетом 2:1.
– Мы должны были решать итог игры еще в первом тайме. Мы все делали на высоком уровне. Во втором тайме наш соперник забил качественный мяч, игра развернулась, но после наших замен снова вернулся баланс. Рад за Мусаева, что он отличился.
– Как оцените игру Сауля Гуарирапы?
– У него было много моментов, нужно работать над ударами. У него есть скорость, он вел борьбу, – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости