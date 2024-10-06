Николич о 2:1 с «Динамо»: «ЦСКА должен был решать исход еще в 1-м тайме. Мы все делали на высоком уровне, после замен вернулся баланс»

Марко Николич недоволен реализацией ЦСКА в дерби с «Динамо».

В 11-м туре Мир РПЛ армейцы одержали победу со счетом 2:1.

– Мы должны были решать итог игры еще в первом тайме. Мы все делали на высоком уровне. Во втором тайме наш соперник забил качественный мяч, игра развернулась, но после наших замен снова вернулся баланс. Рад за Мусаева , что он отличился.

– Как оцените игру Сауля Гуарирапы?

– У него было много моментов, нужно работать над ударами. У него есть скорость, он вел борьбу, – сказал главный тренер ЦСКА .