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  • Николич о 2:1 с «Динамо»: «ЦСКА должен был решать исход еще в 1-м тайме. Мы все делали на высоком уровне, после замен вернулся баланс»
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Николич о 2:1 с «Динамо»: «ЦСКА должен был решать исход еще в 1-м тайме. Мы все делали на высоком уровне, после замен вернулся баланс»

Марко Николич недоволен реализацией ЦСКА в дерби с «Динамо».

В 11-м туре Мир РПЛ армейцы одержали победу со счетом 2:1.

– Мы должны были решать итог игры еще в первом тайме. Мы все делали на высоком уровне. Во втором тайме наш соперник забил качественный мяч, игра развернулась, но после наших замен снова вернулся баланс. Рад за Мусаева, что он отличился.

– Как оцените игру Сауля Гуарирапы?

– У него было много моментов, нужно работать над ударами. У него есть скорость, он вел борьбу, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМарко Николич
logoМатч ТВ
logoСауль Гуарирапа
logoТамерлан Мусаев
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