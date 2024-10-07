Мусаев – рекордсмен «Краснодара» по выигранным матчам (73). Он обошел Кононова
Мурад Мусаев стал рекордсменом «Краснодара» по выигранным матчам.
40-летний специалист одержал 73-ю победу в официальных играх на посту тренера «быков» и вышел на чистое первое место в истории клуба, обойдя Олега Кононова.
В воскресенье «Краснодар» разгромил «Химки» (4:0) в 11-м туре Мир РПЛ и по-прежнему делит лидерство в таблице с «Локомотивом», опережая «Зенит» на одно очко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Краснодара»
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