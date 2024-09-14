«Краснодар» повторил клубный рекорд, выиграв 5 матчей РПЛ подряд. Такая серия была при Кононове

«Краснодар» повторил клубный рекорд по победам в матчах Мир РПЛ.

«Быки» обыграли «Ростов » (2:0) в 8-м туре чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева выиграла в Премьер-лиге в пятый раз подряд. Ранее были обыграны ЦСКА, «Пари НН», «Динамо» и «Локомотив».

Лишь раз «Краснодару » удавалась такая победная серия. В 2016 году пять матчей были выиграны под руководством Олега Кононова.

21 сентября «быки» проведут в Мир РПЛ матч против «Акрона».