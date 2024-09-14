«Краснодар» повторил клубный рекорд, выиграв 5 матчей РПЛ подряд. Такая серия была при Кононове
«Краснодар» повторил клубный рекорд по победам в матчах Мир РПЛ.
«Быки» обыграли «Ростов» (2:0) в 8-м туре чемпионата России.
Команда Мурада Мусаева выиграла в Премьер-лиге в пятый раз подряд. Ранее были обыграны ЦСКА, «Пари НН», «Динамо» и «Локомотив».
Лишь раз «Краснодару» удавалась такая победная серия. В 2016 году пять матчей были выиграны под руководством Олега Кононова.
21 сентября «быки» проведут в Мир РПЛ матч против «Акрона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости