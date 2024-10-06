Аршавин о «Краснодаре»: «Непонятно, кто их остановит. Команда легко комбинирует, без натужности, нашли сочетания»

Андрей Аршавин впечатлен игрой «Краснодара».

«Быки» разгромили «Химки » (4:0) в 11-м туре Мир РПЛ .

«Непонятно, кто остановит «Краснодар ». Команда легко комбинирует, без какой‑то натужности, нашли сочетания. Все лидеры здорово выглядят.

Игроки, которые выходят на замену, все без потери качества. Они выглядят здорово», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками. Столько же у идущего вторым «Локомотива », «Зенит » – третий с 26 баллами.