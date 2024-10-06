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Аршавин о «Краснодаре»: «Непонятно, кто их остановит. Команда легко комбинирует, без натужности, нашли сочетания»

Андрей Аршавин впечатлен игрой «Краснодара».

«Быки» разгромили «Химки» (4:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

«Непонятно, кто остановит «Краснодар». Команда легко комбинирует, без какой‑то натужности, нашли сочетания. Все лидеры здорово выглядят.

Игроки, которые выходят на замену, все без потери качества. Они выглядят здорово», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками. Столько же у идущего вторым «Локомотива», «Зенит» – третий с 26 баллами.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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