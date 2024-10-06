Мусаев о «Краснодаре»: «Был тяжелый старт, большая критика, но мы ни на кого не обращали внимания. Пошли победы – мы тоже должны оставаться спокойными. У всех настрой на нас максимальный»

Мурад Мусаев описал отношение «Краснодара» к критике в начале сезона.

– Что сегодня получилось?

– Все тактические планы никогда не реализуются полностью, но получился тяжелый матч. Даже при счете 2:0 у «Химок» был момент. Стас выручил нас, игра держала в напряжении до конца.

Игра была открытой, были пространство и атаки. Хотелось бы, чтобы было чуть спокойнее, но после такой эмоциональной игры с «Зенитом» я боялся небольшой расслабленности. «Химки » невозможно обыграть, даже играя на 80%. В итоге все сложилось хорошо. Немного передохнем и снова в бой.

– Что скажете по игре Кордобы?

– За него надо меньше говорить, он все показывает на поле. Разговоры излишни, он лидер, забивает и отдает. Он на подъеме, попросил не менять его, хотел забить третий гол. Надеюсь, продолжит так же.

– «Краснодар» – единственная команда в лиге, которая еще не проиграла. В чем секрет?

– Нет никаких секретов. Футбол – это такая вещь, что иногда ты вроде заслуживаешь большего, но не получаешь этого. А иногда, наоборот, получаешь сверх.

Я считаю, что все, что у нас есть, мы заслужили. Был тяжелый старт, мы были спокойны, была большая критика, но мы ни на кого не обращали внимания, у нас не было конфликтов внутри, мы спокойно работали. Сейчас пошли победы, но мы тоже должны оставаться спокойными.

В каждой команде настрой на нас максимальный. В России очень ровные команды. Нужно идти шаг на шагом и ни на кого не смотреть и не слушать – ни когда плохо, ни когда хорошо. Еще нужно не терять фокус, – отметил главный тренер «Краснодара » после разгрома «Химок» (4:0).