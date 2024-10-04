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Николич о вопросах Пьянича перед переходом в ЦСКА: «Про команду, тактику, амбиции. Ничего про рестораны и жизнь в Москве»

Марко Николич рассказал, что Миралем Пьянич спрашивал перед переходом в ЦСКА.

– Я считаю правильным для каждого футболиста задавать вопросы по будущему клуба. А вопросы, которые Пьянич мне задавал, мне очень понравились.

– Могли бы вы привести в пример 1-2 вопроса?

– Все про спорт, команду, тактику и амбиции. Ничего про рестораны и жизнь в Москве, – сказал тренер ЦСКА.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
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