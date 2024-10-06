Агент Головина: «Саша едет в Москву. Он всегда приезжает в сборную с удовольствием»

Агент Александра Головина сообщил, что футболист едет в Москву в сборную России.

– Головин – единственный легионер в списке сборной России на октябрьские сборы.

– Тренерский штаб посчитал нужным вызвать Сашу. Он всегда с удовольствием едет в расположение сборной.

– Для него не проблема ехать в Москву, даже если у команды не будет матчей?

– Головин уже едет в Москву. Повторюсь, что всегда едет в сборную с удовольствием, – сказал Александр Клюев.