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Агент Головина: «Саша едет в Москву. Он всегда приезжает в сборную с удовольствием»

Агент Александра Головина сообщил, что футболист едет в Москву в сборную России.

– Головин – единственный легионер в списке сборной России на октябрьские сборы.

– Тренерский штаб посчитал нужным вызвать Сашу. Он всегда с удовольствием едет в расположение сборной.

– Для него не проблема ехать в Москву, даже если у команды не будет матчей?

– Головин уже едет в Москву. Повторюсь, что всегда едет в сборную с удовольствием, – сказал Александр Клюев.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
Александр Клюев
logoАлександр Головин
агенты
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