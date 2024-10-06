Энрике ненавидит журналистов. Готов терять в зарплате, лишь бы не общаться

«Не буду объяснять тактику, потому что вы не поймете».

Луис Энрике прохладно относится к журналистам. Новая колкость прилетела после поражения от «Арсенала» (0:2) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Я не буду объяснять вам тактику, потому что вы, вероятно, не поймете. Нужно попытаться исправить многие вещи, которые мы должны делать как команда, но я ни в коем случае не собираюсь ничего объяснять», – так Энрике ответил журналистке Canal+ Марго Дюмон.

«Вы видите только негатив. Во всех интервью!» Энрике часто разносит прессу

● В октябре 2023-го «ПСЖ» уверенно обыграл «Ренн» (3:1), а Энрике все равно поспорил с журналистом Александром Руисом в эфире передачи Free Ligue 1.

«Я еще не видел матча, которым бы был настолько доволен. Я могу сказать, что отношение к делу было хорошим», – радовался испанец. Следом журналист спросил о деталях, которые команде еще предстоит улучшить, и тренер взорвался.

«Вы видите только негатив. Во всех интервью! Вы самый негативный человек в истории футбола. Однажды мы выиграли со счетом 4:1, и вы сказали мне, что мы заслуживали поражения. В первые 25 минут, на мой взгляд, «Ренн» был лучше нас, мы должны были прибавить, иначе матч стал бы сложным. Почему? Потому что мы не машины, эти джентльмены (на съемочной площадке присутствовали Людовик Жюли и Рио Мавуба – Спортс’’) понимают, они тоже были игроками», – злился Энрике.

● В марте 2022-го Энрике еще работал в сборной Испании. Перед товарищеским матчем с Албанией (2:1) он объяснил, что не продлевает контракт из-за провокаций от журналистов.

«Делаю прессе одолжение. Если мы провалимся на чемпионате мира, вы скажете: «О нет, нам придется иметь с ним дело еще четыре года». Если мы потерпим неудачу, вы можете не требовать моей отставки. Я уйду сам», – четкая позиция тренера.

● В октябре 2021-го тренер программно выступил перед финальными матчами Лиги Наций. Признался, что просто не видит у журналистов интересных мыслей: «Я ничего не читаю, не вижу и не слышу. Вызванные игроки – те, в ком я уверен.

Я знаю о футболе больше журналистов. У меня банально больше информации. Пока не видел ни одного мнения, которое могло бы меня заинтересовать».

● В 2018-м, когда Энрике только возглавил сборную, тренер сразу установил позицию по работе с медиа: «Я четко разделяю отношения с прессой и отношения с фанатами. С прессой я не должен быть милым. Но я бы поужинал с каждым из вас, если вы пригласите меня в дорогой ресторан».

Энрике никогда не скрывал, что у него очень напряженные отношения с прессой. Чтобы избавиться от пресс-конференций, Луис даже готов терять в деньгах: «Если бы кто-то предложил сократить мою зарплату на 25%, чтобы я больше не общался с прессой, я бы это сделал».

Энрике невзлюбил СМИ еще футболистом. Разбил камеру, когда его фотографировали перед трансфером в «Барсу»

Луис не ладил с прессой еще во время игровой карьеры. В 1996-м Луис готовился к переходу из «Реала» в «Барсу», и детали трансфера проникли в медиа. Фотограф Marca даже появился в больнице во время медицинского обследования. В результате полузащитник впал в ярость и разбил камеру.

После этого инцидента Луис навсегда разочаровался в журналистах. С 2008-го по 2011-й Энрике тренировал «Барсу B», но на пресс-конференции отправлял помощника Жоана Барбару – хотя уже работал во втором испанском дивизионе.

Отношения с прессой на время смягчились, когда Энрике пришел в «Рому» в 2011-м – получил первый шанс на топ-уровне. Но дальше тренер раскрепостился и теперь регулярно наезжает на журналистов.

При этом Луиса действительно провоцируют. Особенно громко было перед Евро-2020: Энрике не взял ни одного игрока из «Реала». За это несколько раз серьезно прилетело.

«Мы стоим посреди шторма. Весь мир смотрит на нас как на дураков из-за выбора Энрике. Он не хочет принять, что мы пока не готовы играть без Рамоса», – злился журналист AS Антонио Ромеро в одном из подкастов.

Но ярче всех общее настроение выразил журналист AS и болельщик «Реала» Томас Ронсеро: «Луис Энрике показал истинное лицо. Ни одного игрока «Реала» на Евро-2020. Серхио Рамоса и Начо выкинули. Это полное помутнение рассудка. Он ничего не понимает в футболе. Нельзя выбирать состав, исходя лишь из того, кто тебе нравится или не нравится. Сборная Испании должна быть выше этого».

На самом Евро критика Луиса продолжилась. «Зачем нужен высокий нападающий, если не используете навесы – прекратите экспериментировать. Сделайте основным вместо Мораты Жерара Морено и не парьтесь, – выражал популярное мнение экс-тренер «Реала» Бернд Шустер. – Я не понимаю логики Энрике. Что он делает?».

«Нужны ли нам изменения? Может быть. Поменяю ли я что-нибудь? Может быть», – лишь отшучивался Луис.

Тогда Энрике отвечал не только язвительными комментариями, но и результатами: Испания в красивом стиле дошла до полуфинала, где играла не хуже Италии.

Энрике не дал ни одного большого интервью с 2018-го по 2022-й – вместо этого вел канал на Twitch, где отвечал болельщикам. В июне 2021-го тренер отметил, что «не следит за спортивными новостями во время Евро». Через пару лет, в Катаре, он пошел еще дальше и на протяжении всего турнира запускал стримы.

Но обида на журналистов точно осталась.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press /Global Look Press ; Gettyimages.ru /Mark Sandten/Bongarts, Justin Setterfield; East News /AP Photo/Efrem Lukatsk