Булыкин о Головине: «Монако» ему доверяет. Он прибавит, и его захочет «Барселона» приобрести, может»
Дмитрий Булыкин высказался о новом контракте Александра Головина с «Монако».
Сегодня 28-летний российский полузащитник продлил соглашение с монегасками до 2029 года.
«На самом деле, это здорово, что он подписал контракт. Это значит, что клуб ему доверяет, а он доверяет клубу.
Головин может ни о чем не думать и сосредоточиться на футбольной карьере. А как дальше – может, он прибавит, и его захочет «Барселона» приобрести», – заявил экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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