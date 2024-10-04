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Булыкин о Головине: «Монако» ему доверяет. Он прибавит, и его захочет «Барселона» приобрести, может»

Дмитрий Булыкин высказался о новом контракте Александра Головина с «Монако».

Сегодня 28-летний российский полузащитник продлил соглашение с монегасками до 2029 года. 

«На самом деле, это здорово, что он подписал контракт. Это значит, что клуб ему доверяет, а он доверяет клубу.

Головин может ни о чем не думать и сосредоточиться на футбольной карьере. А как дальше – может, он прибавит, и его захочет «Барселона» приобрести», – заявил экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
logoМонако
logoДмитрий Булыкин
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
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