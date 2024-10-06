Эрик тен Хаг: «МЮ» создал очень много моментов за 7 туров, но голов не хватает, нужно прибавлять. С руководством общаемся каждую неделю, мы все в одной лодке и знаем, что процесс длительный»

Эрик тен Хаг отметил командный дух «МЮ» после ничьей с «Астон Виллой» (0:0).

«Вы видели, что мы сыграли организованно и как единое целое. Мы продемонстрировали характер и командный дух, решительный настрой и стойкость.

Мы почти ничего не позволили создать. В конечном счете один голевой момент все же был, но он был чуть ли не единственным. Мы создали несколько моментов, но не то чтобы много. Мы попали в перекладину, были шансы у Рэшфорда . В целом игра была равной.

В матче с «Порту » мы великолепно действовали в позиционном нападении, переиграли соперника в первые 25 минут. В матче с «Кристал Пэлас » мы тоже здорово работали с мячом. В этом сезоне были матчи, в которых мы хорошо играли. Сегодня моментов было немного, но мы противостояли сильной команде.

Мы создали очень много моментов за первые семь туров, но нужно прибавлять. Мы понимаем, что голов не хватает, в этом плане старт неудачный. В этом аспекте нам надо действовать лучше. Зато у нас четыре сухих матча, это хорошо, потому что нужно надежно обороняться.

Мы с руководством постоянно общаемся, каждую неделю. Мы все в одной лодке, мы знаем, через что проходим, это длительный процесс», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в эфире Sky Sports.