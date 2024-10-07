«Год геноцида, 76 лет оккупации». Игроки чилийского «Палестино» вынесли баннер с критикой Израиля на матч чемпионата
Футболисты «Палестино» вынесли политический баннер на матч лиги Чили.
Вчера команда из Сантьяго принимала «Кокимбо Унидо» в 27-м туре Примеры и одержала победу со счетом 2:0.
Перед игрой футболисты хозяев вышли на поле с баннером, осуждающим действия Израиля по отношению к Палестине. На нем было написано: «Год геноцида, 76 лет оккупации».
Также после свистка главного арбитра игроки «Палестино» встали на колено.
Изображение: x.com/CDPalestinoSADP
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Палестино»
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