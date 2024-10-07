«Год геноцида, 76 лет оккупации». Игроки чилийского «Палестино» вынесли баннер с критикой Израиля на матч чемпионата

Футболисты «Палестино» вынесли политический баннер на матч лиги Чили.

Вчера команда из Сантьяго принимала «Кокимбо Унидо » в 27-м туре Примеры и одержала победу со счетом 2:0.

Перед игрой футболисты хозяев вышли на поле с баннером, осуждающим действия Израиля по отношению к Палестине . На нем было написано: «Год геноцида, 76 лет оккупации».

Также после свистка главного арбитра игроки «Палестино » встали на колено.

Изображение: x.com/CDPalestinoSADP