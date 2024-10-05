Палестина о задержании Израилем генсека футбольной ассоциации: «Это часть длинной серии нарушений, включающей убийства, аресты, нанесение травм спортсменам, уничтожение инфраструктуры»
«PFA осуждает задержание израильскими оккупационными властями генерального секретаря Фираса Абу Хилаля, покидавшего страну для того, чтобы присоединиться к нашей национальной футбольной команде, которая готовится продолжить свой путь в квалификации ЧМ-2026.
Задержание генсека более чем на четыре часа является частью длинной серии нарушений, совершаемых оккупационными властями в отношении спорта Палестины.
Эти нарушения затронули все элементы игры и включают убийства, аресты, нанесение травм, переселение спортсменов, а также уничтожение инфраструктуры, и это явное нарушение устава ФИФА, Олимпийской хартии и всех международных и спортивных законов и правил.
Этот инцидент также произошел на фоне юридической борьбы, которую PFA ведет в ФИФА против преступлений оккупантов, направленных против палестинского спорта.
Мы вновь обращаемся ко всем международным и региональным спортивным структурам с призывом занять твердую позицию, чтобы положить конец нарушениям со стороны оккупантов в отношении спортсменов из Палестины, последним из которых стало задержание генерального секретаря PFA.
В связи с этим PFA направила срочные обращения в ФИФА, Азиатскую футбольную конфедерацию, Международный олимпийский комитет и всем соответствующим сторонам, тем более что это уже не первый случай задержания генерального секретаря за последнее время», – говорится в заявлении ассоциации.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий