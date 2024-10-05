Палестина о задержании Израилем генсека футбольной ассоциации: «Это часть длинной серии нарушений, включающей убийства, аресты, нанесение травм спортсменам, уничтожение инфраструктуры»

Палестинская футбольная ассоциация пожаловалась на действия Израиля.

«PFA осуждает задержание израильскими оккупационными властями генерального секретаря Фираса Абу Хилаля, покидавшего страну для того, чтобы присоединиться к нашей национальной футбольной команде, которая готовится продолжить свой путь в квалификации ЧМ-2026.

Задержание генсека более чем на четыре часа является частью длинной серии нарушений, совершаемых оккупационными властями в отношении спорта Палестины.

Эти нарушения затронули все элементы игры и включают убийства, аресты, нанесение травм, переселение спортсменов, а также уничтожение инфраструктуры, и это явное нарушение устава ФИФА, Олимпийской хартии и всех международных и спортивных законов и правил.

Этот инцидент также произошел на фоне юридической борьбы, которую PFA ведет в ФИФА против преступлений оккупантов, направленных против палестинского спорта.

Мы вновь обращаемся ко всем международным и региональным спортивным структурам с призывом занять твердую позицию, чтобы положить конец нарушениям со стороны оккупантов в отношении спортсменов из Палестины , последним из которых стало задержание генерального секретаря PFA.

В связи с этим PFA направила срочные обращения в ФИФА , Азиатскую футбольную конфедерацию, Международный олимпийский комитет и всем соответствующим сторонам, тем более что это уже не первый случай задержания генерального секретаря за последнее время», – говорится в заявлении ассоциации.