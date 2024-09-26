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ФИФА рассмотрит отстранение Израиля на следующей неделе – решение пока неизвестно. Запрета добивается Палестина

ФИФА изучает возможность отстранения Израиля из-за военных действий.

Sky Sports сообщает, что на следующей неделе Международная федерация футбола рассмотрит вопрос о том, стоит ли запретить израильским командам участвовать в международных соревнованиях на фоне конфликта с Палестиной.

Руководящий футбольный орган заказал юридическую оценку после жалобы Палестинской футбольной ассоциации на то, что Израиль нарушает устав ФИФА.

Глава Израильской футбольной ассоциации Шино Моше Зуарес ранее заявил, что это «циничный, политический и враждебный» шаг палестинцев наперекор стремлению ФИФА отделить спорт от политики.

Ранее появилась информация, что Израиль не отстранят от международных соревнований. Sky Sports отмечает, что ничего определенного насчет возможного решения пока сказать нельзя.

Опубликовал: Александр Суряев
logoФИФА
logoсборная Израиля по футболу
logoвысшая лига Израиль
Федерация футбола Израиля
Sky Sports
logoСборная Палестины по футболу
Политика
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