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  • Тикнизян об отказе «Зениту»: «Зарплата очень большая, но я понимал, что иду быть номером два. Я сделал адекватно – там бы меня никто не терпел и шанса не давал»
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Тикнизян об отказе «Зениту»: «Зарплата очень большая, но я понимал, что иду быть номером два. Я сделал адекватно – там бы меня никто не терпел и шанса не давал»

Наир Тикнизян объяснил, почему отказался переходить в «Зенит».

«У нас был разговор по контракту, было понимание по зарплате. Конечно, это была очень большая зарплата. Но как футболист, который любит играть в футбол, я понимал, что иду туда быть номером два.

Я торговался, чтобы удостовериться в том, что действительно нужен. Когда я понял, что со мной не хотят вести диалог и отстаивают свою принципиальную позицию, тогда стало понятно, что там я не буду играть и у меня не получится вырвать там место в составе. На мой взгляд, там играет лучший защитник лиги – Дуглас Сантос.

Я сделал адекватно, не перейдя в «Зенит». Там бы меня никто не терпел и не давал шанса. Я на своем месте. Всему свое время», – сказал защитник «Локомотива».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДуглас Сантос
logoНаир Тикнизян
logoЧемпионат.com
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