«Где-то в уголке скромно поедаем стейк. Дай бог, чтобы мы съели его полностью». Тикнизян о словах Галактионова про хищника и мясо на фоне 1-го места «Локо» в РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян высказался о словах Михаила Галактионова про лидерство «Локомотива».

После победы над «Ростовом» (3:2) московский клуб вышел на первое место в таблице Мир РПЛ.

– На пресс-конференции Галактионов сказал: «Когда хищник чует запах мяса, конечно, хочется его есть и двигаться вперед». Как вы его встретили на тренировке?

– Как и всегда – очень положительно. На самом деле это говорит о том, какое у нас состояние внутри команды, чего мы все хотим.

Опять же, мы скромно, где-то в уголке сидим и поедаем стейк. И дай бог, чтобы мы съели его полностью, – сказал защитник «Локо». 

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22 комментария
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Нормально так подколол Сельдереича
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Ответ Giggs
чемпионы 3 туров , часть 2 .
Чувак спокойно и адекватно ответил на достаточно провокационный вопрос. Пришли зенитовские и начали «напоминать».
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На боковушке плацкарта всегда хорошо кушается, - сказал защитник «Локо»
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Шарапов! Ты представляешь, сколько товару можно пропустить через вагон-ресторан? Это же Клондайк! Эльдорадо!!
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Там нужно весь эфир Коммент Лайв с Тикнизяном посмотреть, чтоб понять контекст высказывания, Наир очень адекватно и открыто отвечал на вопросы.
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Хищный Паровозик, "который смог".
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У нас в лиге титулы обычно выигрывает вегетарианец
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Зенит остановит Локо, срочно выкупив Батракова за 20 млн
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Ответ Бен Гаан
Зенит остановит Локо, срочно выкупив Батракова за 20 млн
за 20млн евро можно завернуть бантиком и отдать, несмотря на ключевую роль, такие деньги за него никто не предложит ))
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Ответ SMART789
У нас в лиге титулы обычно выигрывает вегетарианец
Про Романцева вспомнил?)))
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Ответ Xm.md
Нормально так подколол Сельдереича
Однако поедание морковных котлет, тоже приносит результат.
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Ответ cmorblr
На боковушке плацкарта всегда хорошо кушается, - сказал защитник «Локо»
Пояснение...на боковушке,возле туалета)
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Не грози восточному вокзалу, поедая стейк у себя в квартале
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И...немедленно выпил )))
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Было бы эпичней что-нибудь о пакле вместо львиной гривы...
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Как-то самоиронично вот это вот - насчёт "мяса"... )))
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Наир, продолжайте есть его втихаря, не надо полностью... оставьте что нибудь ещё четырнадцати клубам
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Теперь, видимо, появился титул чемпиона шести туров
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А че не шашлык?
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