«Где-то в уголке скромно поедаем стейк. Дай бог, чтобы мы съели его полностью». Тикнизян о словах Галактионова про хищника и мясо на фоне 1-го места «Локо» в РПЛ

Наир Тикнизян высказался о словах Михаила Галактионова про лидерство «Локомотива».

После победы над «Ростовом» (3:2) московский клуб вышел на первое место в таблице Мир .

– На пресс-конференции сказал: «Когда хищник чует запах мяса, конечно, хочется его есть и двигаться вперед». Как вы его встретили на тренировке?

– Как и всегда – очень положительно. На самом деле это говорит о том, какое у нас состояние внутри команды, чего мы все хотим.

Опять же, мы скромно, где-то в уголке сидим и поедаем стейк. И дай бог, чтобы мы съели его полностью, – сказал защитник « ».