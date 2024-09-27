Агент Тикнизяна о новом контракте: «Процесс есть. «Локомотив» все объявит, как будет официальная информация»

Агент Наира Тикнизяна прокомментировал переговоры с «Локомотивом» о контракте.

Действующее соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 12 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

– Спортивный директор «Локомотива» в интервью «СЭ» говорил о желании продлить контракт с Тикнизяном. Есть ли какие-то продвижения в этом плане?

– Как будет официальная информация, футбольный клуб «Локомотив» все объявит.

– То есть какой-то процесс на данный момент есть?

– Процесс есть. Больше добавить нечего, – сказал футбольный агент Александр Клюев .