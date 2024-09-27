Агент Тикнизяна о новом контракте: «Процесс есть. «Локомотив» все объявит, как будет официальная информация»
Агент Наира Тикнизяна прокомментировал переговоры с «Локомотивом» о контракте.
Действующее соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 12 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
– Спортивный директор «Локомотива» в интервью «СЭ» говорил о желании продлить контракт с Тикнизяном. Есть ли какие-то продвижения в этом плане?
– Как будет официальная информация, футбольный клуб «Локомотив» все объявит.
– То есть какой-то процесс на данный момент есть?
– Процесс есть. Больше добавить нечего, – сказал футбольный агент Александр Клюев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости