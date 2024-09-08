Тикнизян про Европу: «Важно ехать не в качестве туриста в клуб из топ-5 лиг, а суметь навязывать конкуренцию. Предложения были, но не устроили «Локомотив»

Наир Тикнизян высказался об интересе к нему европейских клубов этим летом.

– Нет ли опустошения, что не удалось перейти в европейский клуб? Болельщики переживают, что у тебя теперь может быть спад в игре, как у , когда у него сорвался переход в АПЛ.

– Хороший вопрос. Как я много раз говорил, у меня на самом деле есть желание уехать в Европу. Да, действительно, были предложения от клубов из-за рубежа, но здесь очень важно ехать не в качестве туриста в команду из топ-5 лиг, а суметь там именно навязывать конкуренцию.

Клубы делали предложения, они не устроили «Локомотив». Если бы действительно меня реально очень сильно хотели, может быть, улучшили условия трансфера и сумели бы договориться с клубом.

Я как работал, так и работаю дальше. У меня нет времени на переживания и расстройства, потому что впереди игры за сборную Армении и за «Локомотив». Я просто буду работать дальше и верить в лучшее, – сказал защитник « » и сборной Армении.