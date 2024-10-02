Шченсны о переходе в «Барселону»: «Это момент гордости, я стал частью семьи. Левандовски сыграл очень важную роль – именно ему пришла в голову идея убедить меня»
34-летний вратарь возобновил карьеру и подписал контракт с каталонским клубом до конца сезона.
«Это момент гордости. Честно говоря, я был готов к жизни после завершения карьеры. Я был счастлив в этой ситуации, но, находясь здесь в эти первые два дня в городе и видя, как люди относятся ко мне и как это важно для них, я испытал гордость и чувство принадлежности к этой замечательной семьи. Семья очень важна для меня, и теперь я стал ее небольшой частью.
[Левандовски] был первым человеком, который позвонил мне, чтобы обсудить эту возможность, потому что я завершил карьеру. Сначала я не был готов к новым вызовам, но я поговорил со своей семьей и друзьями, и все они сказали мне, что было бы ошибкой не принять их. Вот почему Роберт сыграл очень важную роль – именно ему пришла в голову идея убедить меня», – сказал Шченсны.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий