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  • Лапорта мечтает подписать Холанда, но у «Барселоны» пока не хватает денег. Эрлинг может продлить контракт с «Сити», но с не очень высокими отступными для иностранных клубов (Diario Sport)
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Лапорта мечтает подписать Холанда, но у «Барселоны» пока не хватает денег. Эрлинг может продлить контракт с «Сити», но с не очень высокими отступными для иностранных клубов (Diario Sport)

Жоан Лапорта хотел бы видеть в «Барселоне» Эрлинга Холанда.

Diario Sport утверждает, что президент «блауграны» мечтает видеть норвежца в составе своей команды и считает его стратегически важной целью. Однако финансовая ситуация пока не позволяет каталонцам приобрести форварда. Сделать это летом 2025 года будет тяжело.

Отмечается, что Холанд может продлить контракт с «Манчестер Сити», но при этом согласовать не очень высокие отступные для иностранных команд. В таком случае в 2026 году нападающий, возможно, рассмотрит другие варианты продолжения карьеры.

«Барселона» собирается искать нового форварда. Скорее всего, контракт Роберта Левандовского будет автоматически продлен до 2026-го, но через два сезона «все возможно», говорится в статье.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoЖоан Лапорта
logoРоберт Левандовски
logoЭрлинг Холанд
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