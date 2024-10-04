Лапорта мечтает подписать Холанда, но у «Барселоны» пока не хватает денег. Эрлинг может продлить контракт с «Сити», но с не очень высокими отступными для иностранных клубов (Diario Sport)

Жоан Лапорта хотел бы видеть в «Барселоне» Эрлинга Холанда.

Diario Sport утверждает, что президент «блауграны» мечтает видеть норвежца в составе своей команды и считает его стратегически важной целью. Однако финансовая ситуация пока не позволяет каталонцам приобрести форварда. Сделать это летом 2025 года будет тяжело.

Отмечается, что Холанд может продлить контракт с «Манчестер Сити », но при этом согласовать не очень высокие отступные для иностранных команд. В таком случае в 2026 году нападающий, возможно, рассмотрит другие варианты продолжения карьеры.

«Барселона » собирается искать нового форварда. Скорее всего, контракт Роберта Левандовского будет автоматически продлен до 2026-го, но через два сезона «все возможно», говорится в статье.