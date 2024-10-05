Флик о недовольстве Ямаля и Левандовски заменами в матче с «Янг Бойз»: «Это было необходимо. Я решаю, они должны принять это – и принимают»

Ханси Флик высказался о недовольстве Роберта Левандовски и Ламина Ямаля заменой.

Ямаль и Левандовски покинули поле на 75-й минуте матча «Барселоны» в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (5:0).

«Эти замены были необходимы, и это решение, которое игроки должны принять. И они принимают его.

Все хотят играть 90 минут, но ситуация того не требовала, а решения принимаю я. Они настроены очень позитивно, и против «Алавеса» они это докажут снова», – сказал главный тренер «Барселоны».

Немецкий тренер также объяснил причину небольшого недовольства Ламина Ямала: «Он сказал, что не получал мало мячей, но в матче против «Алавеса» он покажет свой уровень».