У «МЮ» два удара за тайм с «Виллой». «Юнайтед» в 6 матчах из 7 в сезоне АПЛ не забил в 1-м тайме

«Манчестер Юнайтед» нанес два удара в 1-м тайме матча с «Астон Виллой».

Оба удара «МЮ» пришлись в створ. У «Астон Виллы » 4 удара и 0 в створ.

Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед » в 6 матчах из 7 в сезоне АПЛ не смог забить в 1-м тайме.