У «МЮ» два удара за тайм с «Виллой». «Юнайтед» в 6 матчах из 7 в сезоне АПЛ не забил в 1-м тайме
«Манчестер Юнайтед» нанес два удара в 1-м тайме матча с «Астон Виллой».
Оба удара «МЮ» пришлись в створ. У «Астон Виллы» 4 удара и 0 в створ.
Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» в 6 матчах из 7 в сезоне АПЛ не смог забить в 1-м тайме.
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