Что делать с Тен Хагом? Пора увольнять?

Отвечают наши авторы.

В Манчестере настала неделя весенних флэшбэков: медиа опять увольняют Эрика тен Хага, который летом продлил контракт до 2026-го.

А что, действительно пора гнать голландца? Отвечают Антон Фадин, Вадим Лукомский и Руслан Копылов.

Фадин: Тен Хага нужно увольнять – замена найдется

В мае я склонялся к его увольнению, хотя после триумфа в Кубке Англии спокойно отнесся к решению руководства. У клуба было как эмоциональное обоснование (большинство болельщиков в опросах выбирало Тен Хага), так и логическое: дать шанс поработать с новой футбольной администрацией «Юнайтед». Все-таки ключевые для нового «МЮ» исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Дэн Эшуорт пришли в клуб только летом.

В итоге контракт голландца продлили до 2026-го и провели отличное трансферное окно.

Но в конечном счете мы снова наблюдаем неудачный старт сезона. И увидели лишь искру прогресса – которая погасла в матче с «Тоттенхэмом» (0:3). До игры с лондонцами продвинутая статистика команды намекала на оптимизм, но после иллюзия пропала: «Юнайтед» вернулся к показателям прошлого сезона. По допущенным голевым моментам «МЮ» на 19-м месте АПЛ – соперники получили 23 шанса у ворот манкунианцев (данные Sky Sports). По ожидаемым пропущенным на 16-м.

В том сезоне списывали большинство неудач на травмы. Теперь травмированных минимум, летом команду усилили: убрали игроков, неподходящих стилю игры Тен Хага, взяли новых. Прогресса по результатам так и нет: после шести туров команда на 13-м месте в АПЛ и на 21-м в Лиге Европы. Какие оправдания теперь?

Понятно, что математически ситуация некритичная. Но происходящее на поле лишает оптимизма. А победы сродни той, что была над «Сити» в финале Кубка Англии – единичный случай, не тенденция. Будет ошибкой, если руководство снова предпочтет короткую дистанцию и примет решение о будущем Тен Хага по результатам матчей с «Порту» (не проиграли на выезде, вау!) и «Виллой».

Сколько угодно можно винить отдельных игроков, но за их систематические ошибки должен отвечать тренер. Его задача – использовать сильные стороны футболистов и маскировать слабые. Но мы смотрим на то, как Каземиро заправляет первым пасом в матче с «Ливерпулем», при этом тренер лишь качает головой и не делает корректировку по ходу игры. После очередного привоза команду наказали. А потом еще раз.

В игре против «Тоттенхэма» показалось, что манкунианцы вообще не практикуются с мячом: гости активно прессинговали, «Юнайтед» пытался выбраться из-под давления короткими передачами. Но ошибались вообще все, с первой минуты. Повезло, что пропустили всего три: плохая реализация лондонцев и крутой Андре Онана.

Многие прикрываются доводом, что на рынке нет достойных сменщиков – но мне близка позиция Адама Крафтона из The Athletic:

«Не понимаю аргумента «а кого тогда взять?» в защиту Тен Хага. Зачастую клубы не заполучают идеальных тренеров, не подписывают тех, кого ставят в приоритет (например, Слот и Постекоглу не были первым выбором). «Юнайтед» на протяжении длительного периода играет эпически плохо под руководством Тен Хага. Мысль о том, что нет никого лучше, абсурдна».

За плохие результаты всегда отвечает тренер. Эрика достаточно поддержали – ресурсов вдоволь. Увы, не сработало, пора заканчивать мучения.

Антон Фадин (телеграм-канал)

Лукомский: Тен Хага нужно было уволить в конце прошлого сезона, а сейчас – плохой момент

Идеальная точка для увольнения Тен Хага – конец прошлого сезона. Тогда сошлось два фактора.

Во-первых, полноценный запуск проекта нового совладельца Джима Рэтклиффа. Отличный повод для перемен – даже при адекватной работе тренера. Легко можно убрать с формулировкой «не вписывается в новое видение».

Во-вторых, работа Эрика была слабой и по качеству игры, и по результатам. 8-е место в АПЛ и 4-е в группе Лиги чемпионов. Плюс совсем стыд по продвинутым метрикам – например, 15-е место по ожидаемым очкам, которое весьма точно отражало содержание матчей «Юнайтед».

Вопрос был лишь в том, насколько эти ужасы можно списать на травмы (действительно в огромном количестве) и как сильно их может оправдать победа в Кубке Англии. Это смягчающие обстоятельства, дающие определенную подушку безопасности, но надо очень вольно их трактовать, чтобы они перевесили такой кошмар на поле.

Вместо просившегося решения – решения, которое, судя по всему, планировалось Рэтклиффом перед финалом кубка – клуб обманулся победой над «Сити». Важно проговорить: матч получился мощным, а триумф был заслуженным. Но давал ли он хорошую почву для выводов? Насколько верно делать их по одному матчу? Насколько пригоден для выводов матч с настолько редким по уровню и стилю соперником?

В общем, вместо вполне логичного увольнения болельщикам продали корпоративный буллшит про стратегическое ревью работы тренера – и через какое-то время объявили, что Эрик остается.

Методология принятия решения была тревожным звоночком. Прямо жирный намек, что долгосрочного плана и видения состава, тренера и футбола просто нет, а новые управляющие будут просто решать по ситуации, прикрываясь более красивыми словами, чем Глейзеры. В лучшем исходе фаны «МЮ» могут надеяться на более адекватные ходы, чем у Глейзеров (менее адекватные делать трудно), но не на полноценный план.

Тем не менее, ставку на Тен Хага они сделали. Этот момент можно и нужно считать перезапуском – и новой точкой отсчета.

Грубо говоря, раньше Тен Хаг работал в среде, где менеджмент фактически работает на него – даже невыгодные сделки по его экс-игрокам следствие того, что голландец делал не свою работу, а вокруг никто не мог предложить альтернативу.

Сейчас, кажется, работают с ним. В этот раз трансферы «Юнайтед» весьма логичны и в разы адекватнее, чем раньше. И все они именно под футбол ЭТХ.

Если футбол Тен Хага (допустим его образ из «Аякса») владельцам не подходит в принципе, его надо было менять в конце сезона. Если решили, что футбол подходящий и вы хотите помочь докрутить состав, предоставив более качественные условия, чем раньше, то не сворачивайте с этого пути при первых трудностях.

Развилка была в начале лета. По сути стоял выбор между «назначить нового тренера» и «назначить Тен Хага работать с новым режимом». По документам нового назначения не состоялось, но по смыслу оно случилось. Этот момент надо трактовать как выдачу кредита доверия тренеру (не только на словах, но и на рынке).

Запускать проект, инвестировать в него и сворачивать после пары месяцев – путь в никуда. Возможно, ставка на Тен Хага – ошибка. Возможно, «МЮ» продолжит страдать из-за нехватки стратегии. Возможно! А вот если будет так быстро и хаотично метаться, увольняя тренера при первом же поводе, гарантированно останется клубом без шанса на значимый успех.

Гарантирует ли ЭТХ максимальный шанс? Мой ответ: нет, поэтому его нужно было менять летом. Лучше ли вариант продолжения с Эриком, чем новые метания, которые еще сильнее загонят клуб в тупик? Все еще лучше.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Копылов: Тен Хага нужно оставлять – он меняется, пусть и медленно

Давайте сразу определимся: я не ЭТХ-сектант и не отрицаю реальность. Планы Эрика на игру порой самоубийственны, матч-менеджмент иногда делает только хуже, а прикрытие двумя трофеями (напоминаю, больше только у Пепа) – это вообще катастрофа, от которой мне хочется выйти из интернета и никогда не возвращаться.

Но люди, которые не видят прогресса (и подчеркивают 21-е место в ЛЕ после двух туров), для меня стоят где-то рядом с пресс-конференциями Тен Хага.

Давайте сравним. В прошлом сезоне АПЛ «Юнайтед» был:

● 19-м по допущенным ударам (хуже только у вылетевшего «Шеффилда») – сейчас 8-й. Меньше у «Брайтона», «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Пэлас» – специально выделю тех, с кем «МЮ» уже играл и страдал. Оказывается, это непростые соперники!

● и 10-м по ожидаемым голам (56,5 при забитых 57) – в этом пятый.

«МЮ» забил всего 5 за шесть туров, но создал 10,4 xG – в два раза больше! Команда вторая по упущенным Big chances (17, больше только у «Тоттенхэма») – ситуация станет лучше, как только Зиркзе и Гарначо (лидеры в этой метрике) начнут попадать – или вместо них будут бить другие. Увы, реализацию не поправить, зажав R1+⭕️.

Прогресс есть и в самом тренерском штабе: Эрик сменил помощников в попытке освежить видение и процессы – и, видимо, чтобы ответить на эту претензию Бенни Маккарти, работавшего в «Юнайтед» до лета 2024-го:

«В современном футболе игроки хотят видеть больше страсти от тренера. Им нужно чувствовать себя на одной волне с менеджером, чтобы он был готов биться рядом с ними.

В тактическом плане Эрик – один из самых умных тренеров, которых я когда-либо встречал. Но ему не хватает огня и страсти».

Новые помощники Руд ван Нистелрой и Рене Хаке = чистая ярость (видеопруф вот тут ). Надежный The Athletic пишет, что Тен Хаг выбирал их лично. Хаке и Ван Нистелрой – не просто кивающие головы: предлагают идеи и наработки, а сам Тен Хаг прислушивается не только к ним, но и к новому техническому директору Джейсону Уилкоксу.

Эрик признает ошибки и готов меняться, подстраиваться под новые реалии. Да, это происходит слишком медленно. Да, в октябре уже хочется послать все к черту. Но притирка нового штаба (и новых игроков – в старте их всегда минимум трое) и проверка реальностью началась совсем недавно.

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru /James Gill, Carl Recine, Mike Hewitt, Michael Regan