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Валерий Овчинников: «Галактионов – лучший тренер РПЛ. Его задорные футболисты просто вздрючили «Спартак»

Валерий Овчинников высоко отозвался о Михаиле Галактионове.

«В предыдущей игре не Станкович перемудрил с тактикой, а «Локомотив» перемудрил со «Спартаком», поэтому и счет 3:1, все наоборот.

Юные, молодые и задорные российские футболисты просто взяли и вздрючили «Спартак»! У «Локомотива» правильное направление — и тренер свой, и игроки свои. 

Честно, я скептически относился к Галактионову, а теперь свою скептику убрал. Он своей работой доказывает, что все делает правильно. Сейчас это лучший тренер в РПЛ», – заявил бывший главный тренер нижегородского «Локомотива».

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Овчинников
logoМихаил Галактионов
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