Валерий Овчинников: «Галактионов – лучший тренер РПЛ. Его задорные футболисты просто вздрючили «Спартак»

Валерий Овчинников высоко отозвался о Михаиле Галактионове.

«В предыдущей игре не Станкович перемудрил с тактикой, а «Локомотив» перемудрил со «Спартаком», поэтому и счет 3:1, все наоборот.

Юные, молодые и задорные российские футболисты просто взяли и вздрючили «Спартак»! У «Локомотива» правильное направление — и тренер свой, и игроки свои.

Честно, я скептически относился к Галактионову, а теперь свою скептику убрал. Он своей работой доказывает, что все делает правильно. Сейчас это лучший тренер в РПЛ», – заявил бывший главный тренер нижегородского «Локомотива».