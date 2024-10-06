Валерий Овчинников: «Галактионов – лучший тренер РПЛ. Его задорные футболисты просто вздрючили «Спартак»
Валерий Овчинников высоко отозвался о Михаиле Галактионове.
«В предыдущей игре не Станкович перемудрил с тактикой, а «Локомотив» перемудрил со «Спартаком», поэтому и счет 3:1, все наоборот.
Юные, молодые и задорные российские футболисты просто взяли и вздрючили «Спартак»! У «Локомотива» правильное направление — и тренер свой, и игроки свои.
Честно, я скептически относился к Галактионову, а теперь свою скептику убрал. Он своей работой доказывает, что все делает правильно. Сейчас это лучший тренер в РПЛ», – заявил бывший главный тренер нижегородского «Локомотива».
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