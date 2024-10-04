Сергей Юран: «Не знаю, кто такой Слишкович. Я уже говорил по поводу иностранцев. Посмотрите на таблицу»
Сергей Юран отреагировал на вероятное назначение Владимира Слишковича в «Оренбург».
«Я не знаю, кто такой Слишкович (босниец исполнял обязанности тренера «Спартака» в конце прошлого сезона – Спортс”). Я уже говорил по поводу иностранцев (смеется).
Посмотрите на турнирную таблицу. Первое место занимает «Краснодар» с российским тренером, второе место – «Локомотив» с российским тренером, третье – «Зенит» с российским тренером. Вот и все», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
После 10 туров «Оренбург» идет в таблице 14-м.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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