Галактионов о Батракове: «Могу только попросить вас не делать резких заявлений и хвалебных отзывов. Надеемся, что он продолжит в том же духе»
Михаил Галактионов высказался относительно игры Алексея Батракова.
19-летний полузащитник «Локомотива» забил 7 голов и сделал 6 результативных передач в 10 матчах сезона Мир РПЛ.
– Могу только вас попросить не делать резких заявлений относительно команд соперников и хвалебных отзывов.
– Удивительная статистика?
– Молодец.
Мы очень рады за него. Надеемся, что он будет продолжать в том же духе, – сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости