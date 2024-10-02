Галактионов о Батракове: «Могу только попросить вас не делать резких заявлений и хвалебных отзывов. Надеемся, что он продолжит в том же духе»

Михаил Галактионов высказался относительно игры Алексея Батракова.

19-летний полузащитник «Локомотива» забил 7 голов и сделал 6 результативных передач в 10 матчах сезона Мир РПЛ .

– Могу только вас попросить не делать резких заявлений относительно команд соперников и хвалебных отзывов.

– Удивительная статистика?

– Молодец.

Мы очень рады за него. Надеемся, что он будет продолжать в том же духе, – сказал главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов .