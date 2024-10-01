Галактионов о 2:1 с «Оренбургом»: «Небольшой ляп «Локомотив» допустил и дал сопернику немного вернуться в игру. Это повод поговорить с командой»
– С одной стороны, территориальное преимущество было и в первом тайме, и почти весь второй. Ляп, который мы допустили, потеря мяча и контратака соперника – это повод поговорить с командой, окунуться в детали и дальше таких моментов не допускать.
Ребята получили игровую практику, старались и выполняли тот объем и самоотдачу, которые требовалось. Мы им благодарны за это.
– Ошибка Карпукаса критична? Насколько она вызывает недоумение или раздражение?
– Эти термины, которые вы перечислили, имеют место быть. Но это еще раз повод, чтобы не распылять эмоции, а точечно ошибку исправить и в будущем не допускать.
– «Локомотив» в концовке подсдал.
– Остроты не хватало в атаке, начало второго тайма было агрессивным, мы забили, могли еще. Был бы счет 3:0 – было бы проще. Этот небольшой ляп мы допустили и дали сопернику немного вернуться в игру, хотя не следовало этого делать.
Последний домашний матч в группе важен, безусловно, мы победили. Мы очень благодарны болельщикам за импульс, который они дают команде, он толкает нас вперед.
– Теперь мотивация выиграть шесть матчей из шести в группе?
– Конечно. Каждая игра – это отдельная история, к которой мы готовимся и которую надо выигрывать и развивать свои принципы игры, – сказал главный тренер «Локомотива».
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