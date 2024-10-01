Галактионов о 2:1 с «Оренбургом»: «Небольшой ляп «Локомотив» допустил и дал сопернику немного вернуться в игру. Это повод поговорить с командой»

Михаил Галактионов оценил игру «Локомотива» против «Оренбурга» (2:1) в Кубке.

– С одной стороны, территориальное преимущество было и в первом тайме, и почти весь второй. Ляп, который мы допустили, потеря мяча и контратака соперника – это повод поговорить с командой, окунуться в детали и дальше таких моментов не допускать.

Ребята получили игровую практику, старались и выполняли тот объем и самоотдачу, которые требовалось. Мы им благодарны за это.

– Ошибка Карпукаса критична? Насколько она вызывает недоумение или раздражение?

– Эти термины, которые вы перечислили, имеют место быть. Но это еще раз повод, чтобы не распылять эмоции, а точечно ошибку исправить и в будущем не допускать.

– «Локомотив» в концовке подсдал.

– Остроты не хватало в атаке, начало второго тайма было агрессивным, мы забили, могли еще. Был бы счет 3:0 – было бы проще. Этот небольшой ляп мы допустили и дали сопернику немного вернуться в игру, хотя не следовало этого делать.

Последний домашний матч в группе важен, безусловно, мы победили. Мы очень благодарны болельщикам за импульс, который они дают команде, он толкает нас вперед.

– Теперь мотивация выиграть шесть матчей из шести в группе?

– Конечно. Каждая игра – это отдельная история, к которой мы готовимся и которую надо выигрывать и развивать свои принципы игры, – сказал главный тренер «Локомотива ».