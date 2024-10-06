  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владимир Габулов: «Российский футбол в несправедливом положении. Никаких еврокубков быть не может без добрых отношений Запада с Россией. К нам относятся враждебно, а спорт – это дружба»
15

Владимир Габулов: «Российский футбол в несправедливом положении. Никаких еврокубков быть не может без добрых отношений Запада с Россией. К нам относятся враждебно, а спорт – это дружба»

Владимир Габулов высказался об отстранении россиян от международных турниров.

«К сожалению, сегодняшний российский футбол оказался в несправедливом положении и перспективы участия в международных турнирах пока непонятны. Никто не знает, что может произойти завтра. Конечно, мы хотим, чтобы наши команды вернулись.

Но никаких еврокубков быть не может без добрых взаимоотношений Запада с Россией. Потому что спорт – это в первую очередь мир и дружба. А если к нам там относятся негативно, враждебно, то здесь и о спорте, и о футболе в частности, речи быть не может.

Поэтому будем надеяться, что наступит справедливость», – сказал бывший вратарь сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
logoСборная России по футболу
Политика
logoЛига конференций УЕФА
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Круговой предпочел бы допуск клубов к еврокубкам допуску сборной к международным турнирам
14вчера, 01:41
Ориньо: «Отстранение российских клубов от еврокубков – политическое решение, рано или поздно должны отменить. Футбол не должен быть связан с политикой!»
2426 августа, 19:52
Ари: «Европейцы ждут возвращения России. Спорт не может существовать без такой великой страны. Она нужна как для финансов, так и для спорта»
6515 августа, 17:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат России. «Локо» примет «Крылья», «Краснодар» сыграет с «Химками», «Динамо» Москва против ЦСКА, «Факел» встречается с «Динамо» Махачкала
94212 минут назадLive
«Реал» предложит выбывшему на 8-10 месяцев Карвахалю новый контракт
1741 минуту назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Кальяри», «Милан» в гостях у «Фиорентины»
5743 минуты назадLive
Магуайр выступил в защиту тен Хага: «Нужно смотреть на себя. Легко обвинять других»
2059 минут назад
Медведев о травме Глушенкова: «Информация имеет чувствительный конфиденциальный характер. С «Войводиной» точно сыграть не сможет»
24сегодня, 10:12
«Динамо» выиграло у ЦСКА три раза подряд и выглядит фаворитом сегодня
сегодня, 10:00Реклама
Сборная России может провести открытую тренировку для болельщиков в октябре («Матч ТВ»)
37сегодня, 09:54
Винисиус пропустит матчи сборной Бразилии из-за травмы шейного отдела (Аранча Родригес)
55сегодня, 09:44
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет в гостях с «Левадиакосом» после трех поражений подряд. Спортс’’ покажет матч с комментарием Керимова и Лукомского
сегодня, 09:30Видео
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Виллы», «Челси» примет «Ноттингем», «Тоттенхэм» сыграет с «Брайтоном»
361сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига А. «Калуга» – «Велес», «Текстильщик» сыграет с «Кубанью», «Сибирь» и «Спартак» Кострома голов не забили
4 минуты назадLive
Первая лига. «Шинник» – «Енисей», «Балтика» примет «Нефтехимик», «Сочи» против «Чайки»
1110 минут назад
Дьяков о 0:3 «Ростова» со «Спартаком»: «Первый гол все испортил, сколько таких пропустили в прошлом сезоне? Все голы «Спартака» были забиты из ничего, оборона не блистала»
211 минут назад
«Факел» – «Динамо» Махачкала. Марков, Ильин, Агаларов, Касинтура играют. Онлайн-трансляция
512 минут назадLive
Влахович забил в 3-м матче подряд. Он 3-й бомбардир в Серии А
116 минут назад
Лизаразю об Энрике и отстранении Дембеле: «Не следует путать власть с авторитаризмом! Это было немного грубо, особенно зная умонастроение Усмана»
423 минуты назад
Президент «Ростова» о 3 поражениях в 4 играх РПЛ: «Что-то делаем не так. Ситуацию нужно исправлять. Одна-две победы – и все будет нормально»
226 минут назад
«Ювентус» – «Кальяри». 1:0 – Влахович реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
1326 минут назадLive
Гризманн хотел уйти из сборной еще в 2019-м. Дешам приехал в Мадрид и убедил его остаться (Téléfoot)
237 минут назад
Джунтоли о сокращении бана Погба за допинг: «Ювентусу» нужно дождаться окончательного результата апелляции. Он был отличным игроком, но долго отсутствовал»
51 минуту назад