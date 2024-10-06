Владимир Габулов: «Российский футбол в несправедливом положении. Никаких еврокубков быть не может без добрых отношений Запада с Россией. К нам относятся враждебно, а спорт – это дружба»

Владимир Габулов высказался об отстранении россиян от международных турниров.

«К сожалению, сегодняшний российский футбол оказался в несправедливом положении и перспективы участия в международных турнирах пока непонятны. Никто не знает, что может произойти завтра. Конечно, мы хотим, чтобы наши команды вернулись.

Но никаких еврокубков быть не может без добрых взаимоотношений Запада с Россией. Потому что спорт – это в первую очередь мир и дружба. А если к нам там относятся негативно, враждебно, то здесь и о спорте, и о футболе в частности, речи быть не может.

Поэтому будем надеяться, что наступит справедливость», – сказал бывший вратарь сборной России.