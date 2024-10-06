Гризманн хотел уйти из сборной еще в 2019-м. Дешам приехал в Мадрид и убедил его остаться (Téléfoot)

Антуан Гризманн собирался уйти из сборной Франции еще в 2019 году.

По информации Téléfoot, на тот момент полузащитник чувствовал недостаток в признании. В связи с этим главный тренер сборной Дидье Дешам приезжал в Мадрид, чтобы убедить его остаться.

33-летний нападающий «Атлетико » объявил о завершении международной карьеры на этой неделе. Он провел 137 матчей в национальной команде и забил 44 гола.

Дешам об уходе Гризманна из сборной: «Говорили, что Антуан был моим любимчиком. У нас очень прочные отношения, которые останутся неизменными

Ротен об уходе Гризманна из сборной: «Не удивлен – Дешам понизил его статус и никак не защищал его. Антуан чувствовал себя ниже других, хотя у него больше опыта»