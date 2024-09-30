Гризманн ушел из сборной. Он был незаменим для Франции Дешама

Конец 10-летней истории.

Антуан Гризманн после 10 лет в сборной Франции объявил о завершении международной карьеры.

«С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу жизни. Спасибо за великолепное приключение 🇫🇷», – написал 33-летний вице-капитан сборной в соцсети X.

Вот каким был путь Гризманна в сборной.

Чемпион мира-2018, лучший игрок Евро-2016, третий по матчам за сборную, четвертый – по голам

Гризманн начинал карьеру в Испании, поэтому долгое время тренеры юношеских сборных Франции его не замечали. Однако в 2010-м Антуан попал в команду до 19 лет, вскоре поехал с ней на домашний чемпионат Европы, где забил два гола и забрал титул.

Дебют в главной сборной состоялся только через четыре года. В марте 2014-го Дидье Дешам доверил Гризманну место в старте на товарняк против Нидерландов (2:0). Антуан вышел в атаке вместе с Каримом Бензема и Матье Вальбуэна – тогда еще они могли играть вместе .

Так зародился крепкий 10-летний союз Гризманна и Дешама. Антуан провел за сборную 137 матчей: делит третье место с Оливье Жиру, ненамного больше только у Уго Льориса (145) и Лилиана Тюрама (142).

По голам Гризманн идет четвертым: у него 44 забитых мяча. Жиру накопил 57, Тьерри Анри – 51, Килиан Мбаппе – 48.

И главное: Гризманн – чемпион мира-2018, серебряный призер ЧМ-2022 и Евро-2016. Домашний чемпионат Европы в 2016-м стал бенефисом Антуана: он стал лучшим игроком и бомбардиром турнира (6 голов – в два раза больше ближайших преследователей). Форвард забивал в каждом матче плей-офф – кроме проигранного финала.

На победном чемпионате мира Гризманн тоже занял ключевую роль: сыграл во всех играх и забил четыре гола (лучший бомбардир сборной вместе с Мбаппе), в том числе в финале.

84 матча подряд выходил в старте. Семилетняя серия оборвалась этой весной только из-за травмы

Дешам всегда ценил Антуана. Одно из главных доказательств – рекордная серия нападающего по выходам в старте. Она началась в июне 2017-го и завершилась из-за травмы только в марте 2024-го – за это время форвард 84 раза подряд выходил в основе.

Дешам даже не стал искать похожего по стилю игрока и вызвал Маттео Гендузи: «Гризманн он и есть Гризманн. Я не хочу другого Антуана и не собираюсь приглашать того, кто будет делать что-то похожее».

Правда, на Евро-2024 Дешам дважды выпускал Гризманна со скамейки уже по игровым причинам, в том числе в полуфинале. Антуан за весь турнир ни разу не забил и не отдал – затронула общая проблема сборной с реализацией. Пошли разговоры о провале и даже тренер открыто признавал, что нападающий не в форме: «По разным причинам Гризманн и Мбаппе сейчас не на пике возможностей. Они должны сделать нас эффективнее. Пока этого полноценно не произошло».

Но в остальном Дешам всегда высоко котировал Гризманна и даже затрагивал тему его недооценки окружающими. «В 2018 году Антуан мог бы выиграть «Золотой мяч», учитывая проведенный сезон и титул чемпиона мира. Если быть до конца честным и искренним, то Гризманн не получает должного признания», – высказался Дешам прошлой осенью.

Дидье нравилось мышление игрока. Тренер объяснил это еще три года назад: «Гризманн – один из наших лидеров. Он меняет игру движением, контролем над мячом, голами и ассистами. Антуан – креативный атакующий игрок с нестандартным мышлением».

А еще Дешам ценил универсальность Гризманна. Это наглядно отражают два последних Евро.

В 2021 году Антуан выходил на позиции вингера в схеме 4-3-3, десятки в 4-2-3-1 и опускался в центр поля против Швейцарии. На турнире-2024 ситуация схожая: в группе появлялся в свободной роли в 4-3-3/4-2-3-1, в игре 1/8 финала с Бельгией стал номинальным правым вингером в 4-3-3, а в четвертьфинале с Португалией действовал как десятка в 4-3-1-2.

«У меня не было ни малейших сомнений. Это просто вопрос баланса. Антуан регулярно играет на этой позиции в клубе, у него есть способность адаптироваться. Знаю, что могу на него положиться», – объяснял задумку в 1/8 Дешам.

Футболист и сам нередко подтверждал, что это одно из его сильнейших качеств: «Я всегда адаптируюсь. Мне нужно понять, в чем я могу помочь партнерам и одновременно помешать сопернику».

Уход Гризманна – большая потеря для сборной.

«Антуан остался в моем доме на шесть лет – я стал ему отцом и матерью». Кто спас Гризманна

Фото: Gettyimages.ru /Laurence Griffiths, Kai Pfaffenbach, Shaun Botterill, Alexander Hassenstein, Lars Baron