Пети об уходе Гризманна из сборной: «Я не удивлен, после той ситуации с Мбаппе и капитанской повязкой его отношения с Дешамом были не лучшими»

Эммануэль Пети высказался об уходе Антуана Гризманна из сборной Франции.

В понедельник нападающий «Атлетико » объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

– Как вы отреагировали на новость о завершении Антуаном Гризманном карьеры в сборной?

– Если честно, я не очень удивлен, потому что из-за той ситуации между ним и Килианом Мбаппе по поводу капитанской повязки, думаю, он был очень разочарован решением Дешама. После этого мы видели, что Гризманну было сложно показывать свою лучшую игру на поле, особенно на чемпионате Европы. Он сказал, что понимает критику со стороны прессы и болельщиков, что было скучно смотреть на игру национальной команды, и сам признался, что играть тоже было скучно. Капитанство, его комментарии в прессе и отношения с Дешамом были не лучшими.

В последние 10 лет, когда Дешам определял состав на матч, первыми в списке всегда были Гризманн и Мбаппе, но за последние несколько месяцев это изменилось. Мы могли видеть, что доверие между ними, как и отношения, оставались не самыми лучшими, так что я не удивлен.

Я просто хочу поблагодарить Антуана за все, что он сделал для национальной команды. Думаю, его запомнят как одного из лучших игроков в истории французского футбола. Он многого достиг со сборной, поэтому огромное спасибо, Антуан, за все, что ты сделал. Было приятно видеть тебя в футболке сборной, но я не удивлен и думаю, что после чемпионата Европы у него было время обдумать это решение. На турнире Дешам использовал его на разных позициях: в полузащите, справа, позади нападающих, но ему было сложно проявить себя, так что я не удивлен, что это конец для него. Спасибо, Антуан.

– Как вы думаете, насколько сильно повлияет на сборную Франции потеря Гризманна и, возможно, отсутствие Мбаппе в предстоящих матчах Лиги наций?

– Отсутствие Антуана будет для нас большой потерей, потому что у нас нет игрока с такими техническими качествами. Он (Гризманн) всегда был связующим звеном между полузащитой и нападающими, постоянно отдавал передачи, контролировал игру и темп. У нас много талантливых игроков, но с другими качествами, и Антуан был уникален в этом. Дешаму будет трудно найти ему замену, учитывая его талант и личность в команде. Желаю Дешаму удачи в поиске решения, но это будет большая, большая потеря для национальной команды, – сказал бывший полузащитник сборной Франции.