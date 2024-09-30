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  • Дешам об уходе Гризманна из сборной: «Говорили, что Антуан был моим любимчиком. У нас очень прочные отношения, которые останутся неизменными»
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Дешам об уходе Гризманна из сборной: «Говорили, что Антуан был моим любимчиком. У нас очень прочные отношения, которые останутся неизменными»

Дидье Дешам отреагировал на уход Антуана Гризманна из сборной Франции.

Сегодня 33-летний нападающий объявил о завершении международной карьеры. Он провел 137 матчей в сборной и забил 44 гола.

«Нелегко провести черту под сборной Франции. Особенно, когда так хорошо представлял и воплощал ее собой. Это требует смелости, ясности и честности, и Антуану хватило их при принятии решения. Это делает ему честь.

Часто говорили, что Антуан был моим любимчиком. Мы действительно установили очень прочные отношения, которые останутся неизменными.

От всего сердца благодарю тебя за все, мой Гризу», – сказал главный тренер сборной Франции.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабриса Хокинса
logoДидье Дешам
logoАтлетико
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoАнтуан Гризманн
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