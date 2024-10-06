Директор «Баварии» Эберль о Хаманне, критиковавшем Кейна: «Он как шум в ушах – появляется каждые три дня»
Макс Эберль высказался о критике Харри Кейна Дитмаром Хаманном.
Ранее экс-игрок «Ливерпуля», выступающий в качестве эксперта, скептически высказался об игре нападающего «Баварии». Так, он отметил, что Кейн по-прежнему должен доказать, что стоит 100 миллионов евро, забивая голы в важных матчах.
«Диди Хаманн – это как шум в ушах. Он появляется каждые три дня», – заявил директор «Баварии».
В этом сезоне Кейн провел 5 матчей в Бундеслиге, забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи. Подробная статистика 31-летнего игрока доступна по ссылке.
Хаманн о Кейне: «Он должен доказать, что стоит 100 млн – его подписали не для хет-трика «Дармштадту», а для голов «Байеру», «Вилле» и в 1/4 ЛЧ, этого он еще не сделал»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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