Хаманн о Кейне: «Он должен доказать, что стоит 100 млн – его подписали не для хет-трика «Дармштадту», а для голов «Байеру», «Вилле» и в 1/4 ЛЧ, этого он еще не сделал»

Дитмар Хаманн скептически высказался об игре Харри Кейна в «Баварии».

Немецкий эксперт поделился мыслями о нападающем мюнхенцев после поражения от «Астон Виллы» (0:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«У Харри Кейна также был отрезвляющий вечер в Бирмингеме – помимо поражения. Я уже говорил после летнего чемпионата Европы, что он все еще должен доказать, что стоит эти 100 миллионов, даже если в прошлом году он забил более 30 голов.

Его подписали не для того, чтобы сделать хет-трик в матче с «Дармштадтом». Его пригласили забить гол в ворота «Байера » и «Астон Виллы », а также забить в четвертьфинале Лиги чемпионов. Он еще этого не сделал. Я по-прежнему скептически отношусь к звездному нападающему.

Конечно, «Бавария » надеется, что он обретет форму, потому что дискуссии начнутся, и они не так уж и далеко, думаю. Если команда настолько доминирует в матчах с «Байером» и «Виллой», то ожидается, что за 90 минут один из лучших игроков в футболе создаст голевой момент из ниоткуда и станет угрозой воротам. Сейчас такое впечатление не сложилось», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».