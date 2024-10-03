Карсли о критике Кейна: «Иногда центрфорварды – легкая мишень, потому что именно от них ждут результата. С ним все хорошо: у него выдающаяся статистика, он был невероятен на сборах»

Ли Карсли не согласен с критикой в адрес Харри Кейна.

Нападающего «Баварии» критикуют, в том числе после игры в матче с «Астон Виллой» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Харри Кейн – игрок, который всегда забивает голы. Иногда центральные нападающие – легкая мишень для людей, потому что именно от них ждут результата.

Нужно знать, что вместе с ними есть еще 10 игроков. Нужна поддержка, нужно создавать для него моменты. Я думаю, что он хорошо справляется.

Его статистика голов была показана перед игрой [против «Астон Виллы»], и она выдающаяся. Это не подлежит сомнению.

Я могу только судить о том, что вижу на сборах. Он был невероятен [в прошлом месяце за Англию]: голы, которые он забил [против сборной Финляндии], то, как он себя вел, как тренировался. С ним все хорошо», – заявил Карсли , исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии .

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.