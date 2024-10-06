Орлов о пенальти в ворота «Оренбурга» в игре с «Зенитом»: «Очевидный фол, Ерохин пролетел мимо мяча из-за толчка сзади»

Геннадий Орлов оценил пенальти в ворота «Оренбурга» в игре с «Зенитом» (0:1).

«Пенальти вызовет жаркие споры? Не знаю... Был же повтор. Довольно четкий. Ерохин выпрыгивает вверх, Малых подталкивает его рукой в спину. В итоге зенитовец до мяча не добирается. Считаю, это очевидный фол. Ерохин же пролетел мимо мяча. Да, это не грубое нарушение правил. Поэтому Малых и не получил желтую карточку. Но нарушение-то в штрафной – 11-метровый. Тут уже никуда не деться.

Несмотря на победу, вопросов к игре «Зенита» хватает. К реализации. При этом Семак заставляет всех нападающих играть в обороне, и они отрабатывают. Я похвалил уже Ерохина и Педро. Но нужно сказать добрые слова и в адрес Мантуана. Быстрый, свежий активный на правом фланге. Реализовал пенальти, переиграл Москвичева. Забил победный мяч, играл с улыбкой.

Латышонок подтвердил свой уровень, вытащил очень сложный мяч в первом тайме, сыграл ногой. Горбани зряче бил, но вратарь «Зенита» совершил сложное спасение», – сказал комментатор Геннадий Орлов.