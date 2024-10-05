Чемпионат России. «Зенит» примет «Оренбург», «Спартак» против «Ростова», «Динамо» сыграет с ЦСКА в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 11-го тура.

В субботу «Зенит » примет «Оренбург », «Спартак » – «Ростов ».

В воскресенье «Локомотив » сыграет дома с «Крыльями Советов», «Краснодар» – с «Химками», «Динамо» сразится в дерби против ЦСКА.

Чемпионат России

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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