«Так демонстративно падать – это не пенальти. «Оренбургу» бы такое не поставили». Рыбчинский об 11-метровом в пользу «Зенита»
Дмитрий Рыбчинский оценил эпизод с пенальти «Зенита» в ворота «Оренбурга».
Встреча 11‑го тура Мир РПЛ прошла в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
На 56-й минуте капитан гостей Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину Александра Ерохина. Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра видеоповтора рефери изменил решение и назначил 11-метровый, который реализовал Густаво Мантуан.
«По мне, в моменте с Ерохиным пенальти не было. Не знаю, какие трактовки, посмотрел повтор: легкое касание рукой.
Так демонстративно падать – для меня это не пенальти. Если бы у нас был такой момент в штрафной, то нам бы такое не поставили», – сказал полузащитник «Оренбурга».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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