И.о. тренера «Оренбурга» о пенальти от «Зенита»: «Не буду отвечать на этот вопрос. Почему? Бессмысленно»
И.о. тренера «Оренбурга» оценил назначение пенальти в матче РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Пенальти в ворота «Оренбурга»? Давайте я не буду отвечать на этот вопрос. Почему? Бессмысленно. Судья принял такое решение – что мы можем сделать?
Можно быть довольным, недовольным. Много шума вокруг судейства, поэтому какие-то моменты, решения вызывают удивление. Как и для многих тренеров, специалистов», – сказал Ильшат Айткулов.
Сафьян дал пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Оренбургом» после ВАР – за толчок в спину Ерохина от Малых
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
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