И.о. тренера «Оренбурга» о пенальти от «Зенита»: «Не буду отвечать на этот вопрос. Почему? Бессмысленно» 

И.о. тренера «Оренбурга» оценил назначение пенальти в матче РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Пенальти в ворота «Оренбурга »? Давайте я не буду отвечать на этот вопрос. Почему? Бессмысленно. Судья принял такое решение – что мы можем сделать?

Можно быть довольным, недовольным. Много шума вокруг судейства, поэтому какие-то моменты, решения вызывают удивление. Как и для многих тренеров, специалистов», – сказал Ильшат Айткулов .

Сафьян дал пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Оренбургом» после ВАР – за толчок в спину Ерохина от Малых