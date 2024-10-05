Защитник «Оренбурга» Касимов о 0:1 с «Зенитом»: «Непонятный пенальти, мне кажется, его не было. Счет 0:0 был бы закономерным»

Артем Касимов оценил эпизод с пенальти «Зенита» в ворота «Оренбурга».

Встреча 11‑го тура Мир РПЛ прошла в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На 56-й минуте капитан гостей Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину Александра Ерохина . Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра видеоповтора рефери изменил решение и назначил 11-метровый, который реализовал Густаво Мантуан.

– Играли с классной командой, поэтому где‑то от обороны вышли. Непонятный пенальти. Не знаю, какое решение примут наверху. Но мне кажется, не было пенальти. В принципе, счет 0:0 был бы закономерным результатом с точки зрения нашей самоотдачи.

– Какие эмоции от возвращения в Санкт‑Петербург?

– Это мой дом. Очень счастлив вернуться и дебютировать [в РПЛ] здесь. Жаль, что проиграли. Движемся дальше, – защитник «Оренбурга ».

Касимов - воспитанник «Зенита». В июле защитник присоединился к «Оренбургу» и за новую команду защитник успел провести четыре матча в Фонбет Кубке России. Матч против «Зенита » стал для него первым в Мир РПЛ.