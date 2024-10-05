Карпин про 0:3 со «Спартаком»: «Ростов» играл даже лучше до 30-й минуты, но за такие привозы наказывают»
Валерий Карпин объяснил крупное поражение «Ростова» от «Спартака» (0:3).
«Согласен, что игра равная. Но выигрывает тот, кто меньше ошибается. За наши ошибки нас наказали.
Если описывать одним словом, то это трудно. До тридцатой минуты мы играли даже лучше, заслуживали забить гол, но ошибаться нельзя, тем более со «Спартаком». За такие привозы наказывают», – сказал главный тренер «Ростова».
«Спартак» после ошибки Одоевского забил «Ростову». Глебов не успел выбить мяч после паса вратаря и попал в Умярова
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости