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Карпин про 0:3 со «Спартаком»: «Ростов» играл даже лучше до 30-й минуты, но за такие привозы наказывают»

Валерий Карпин объяснил крупное поражение «Ростова» от «Спартака» (0:3).

«Согласен, что игра равная. Но выигрывает тот, кто меньше ошибается. За наши ошибки нас наказали.

Если описывать одним словом, то это трудно. До тридцатой минуты мы играли даже лучше, заслуживали забить гол, но ошибаться нельзя, тем более со «Спартаком». За такие привозы наказывают», – сказал главный тренер «Ростова».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoЧемпионат.com
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