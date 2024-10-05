«Ростов» Карпина не побеждает в РПЛ 4 матча подряд – 3 поражения и 1 ничья с общим счетом 0:7
«Ростов» продлил серию матчей без побед в Мир РПЛ.
Команда Валерия Карпина уступила «Спартаку» в 11-м туре Мир РПЛ (0:3).
В 4 последних матчах чемпионата ростовчане потерпели три поражения и один раз сыграли вничью, не забив ни одного гола и пропустив семь.
19 октября желто-синие встретятся с «Пари НН».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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