Карпин проиграл «Спартаку» 2 матча подряд с общим счетом 1:8. «Ростов» не побеждает красно-белых два года
Валерий Карпин дважды подряд разгромно проиграл «Спартаку».
«Ростов» сегодня уступил в гостях со счетом 0:3 в 11-м туре Мир РПЛ. В предыдущем матче команд, прошедшем 21 апреля, красно-белые выиграли 5:1.
В последний раз Карпин обыгрывал свой бывший клуб 11 сентября 2022 года. С тех пор – одна ничья и три поражения.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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