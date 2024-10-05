Карпин проиграл «Спартаку» 2 матча подряд с общим счетом 1:8. «Ростов» не побеждает красно-белых два года

Валерий Карпин дважды подряд разгромно проиграл «Спартаку».

«Ростов » сегодня уступил в гостях со счетом 0:3 в 11-м туре Мир РПЛ . В предыдущем матче команд, прошедшем 21 апреля, красно-белые выиграли 5:1.

В последний раз Карпин обыгрывал свой бывший клуб 11 сентября 2022 года. С тех пор – одна ничья и три поражения.