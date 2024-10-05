Тренер Роналду в «Спортинге»: «В 12 лет у него уже был менталитет победителя. Криштиану тренировался с утяжелителями на лодыжках, чтобы улучшить дриблинг»

Детский тренер Криштиану Роналду рассказал об особенностях игрока.

Португальский нападающий в 1997 году стал футболистом академии «Спортинга ».

«Ему было 12 лет, он только что приехал в Лиссабон и скучал по дому. Я отвез его в аэропорт на рождественские каникулы, чтобы он слетал на Мадейру. Я боялся, что Роналду не вернется.

У него уже был менталитет победителя, ему нравилось соревноваться. Вне поля он любил играть в настольный теннис и бильярд.

Криштиану всегда думал о том, чтобы совершенствоваться. Он тренировался с утяжелителями на лодыжках, чтобы улучшить и ускорить свой дриблинг.

Я горжусь тем, что Роналду осуществил свою мечту», – сказал первый тренер Криштиану Роналду в «Спортинге» Леонель Понтес.

Роналду – самый известный игрок в истории по версии GiveMeSport. Месси – 2-й, Бекхэм – 3-й, Пеле – 5-й, Роналдиньо – 7-й, Зидан – 9-й, Ибрагимович – 11-й